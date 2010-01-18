به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا 12 تیم حضور دارند که در چهار گروه سه تیمی باهم رقابت خواهند کرد. گروهبندی این مسابقات به شرح زیر است:
گروه A: مجارستان، جمهوری چک و آذربایجان
گروه B: ایتالیا، اوکراین و بلژیک
گروه C: روسیه، صربستان و اسلوونی
گروه D: اسپانیا، پرتغال و بلاروس
این مسابقات در دو سالن "پاپ لاژلو" بوداپست و "فونیکس" دبرسن برگزار خواهد شد. تیمهای مجارستان و آذربایجان در دیدار افتتاحیه مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا در سالن پاپ لاژلو بوداپست به مصاف هم می روند و دیدارهای رده بندی و فینال این رقابتها نیز در سالن فونیکس برگزار می شود.
رقابت 12 تیم اروپایی برای دستیابی به هفتمین عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال اروپا از فردا سه شنبه 19 ژانویه 2010 (29 دیماه 1388) آغاز می شود تا روز 30 ژانویه 2010 (10 دیماه 1388) ادامه پیدا می کند.
اسپانیا با چهار بار دستیابی به عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم مسابقات فوتسال قهرمانی اروپاست، تیمهای ایتالیا و روسیه نیز یک بار موفق به فتح این عنوان شدهاند. اسپانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا گام می گذارد.
مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا از سال 1996 آغاز شده و تا به امروز هفت دوره از برگزاری آن می گذرد. آخرین دوره این مسابقات در ماه نوامبر 2007 برگزار شد.
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