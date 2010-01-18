جشن بزرگ "غزه نماد مقاومت" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در این همایش بزرگ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تحولات فلسطین پس از پایان جنگ 22 روزه غزه (7 دی الی 29 دی 1387) سخنرانی خواهد کرد.

این همایش روز سه شنبه 29 دیماه از ساعت 8:30 الی 11:30 در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در خیابان حافظ برگزار می شود.

در این همایش شماری از شخصیت های شناخته شده داخلی و خارجی به همراه اعضای هیات امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر، رژِیم صهیونیستی در هفتم دیماه سال گذشته با یورش وحشیانه به نوار غزه بیش از 1400 فلسطینی را که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دادند شهید و بیش از 6000 فلسطینی دیگر را مجروح کرد. در این جنگ که با هدف اشغال نوار غزه و آزادسازی گلعاد شالیط و همچنین نابودی مقاومت در نوار غزه صورت گرفت اسراییل به هیچ یک از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسید و سرانجام پس از 22 روز وادار به عقب نشینی از نوار غزه شد. امری که منجر به پیروزی بزرگ مردم فلسطین در تاریخ مبارزه آنان علیه استعمار گری انگلیس و اشغالگری رژِیم صهیونیستی شد.

مجلس شورای اسلامی هم به یمن این پیروزی بزرگ 29 دیماه - روز پایان جنگ در نوار غزه- را روز غزه؛ نماد مقاومت ملت فلسطین در تقویم جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.