همه برنامه های سفر هیئت دولت به خوزستان پوشش داده شد

محمدباقر کشفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز خوزستان همچون سفرهای دور اول و دوم با برنامه ریزی منظم در سه مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد ازسفر توانست اهـداف، برنامه ها و فعالیتهای خود را طراحی و اجرا کند.

وی افزود: این رسانه در بخش قبل از سفر با فراخوان گسترده آحاد مردم برای استقبال از رئیس جمهور باعث حضور پرشور مردم در مسیر و محل سخنرانی شد و در حـین سفر نیز با انعکاس و پـوشش گسترده برنامه های تـولیدی و خبری فضای نشاط در جامعه ایجاد کرد.

کشفی ادامه داد: در بعد از سفر نیز تلاش می شود که طرحها و مصوبات پیگیری و اطلاع رسانی شود تا شیرینی حضور هیئت دولت در استان دوچندان شود.

وی همچنین عنوان کرد: صدا و سیمای مرکز خوزستان در مدت حضور رئیس جمهور در استان خوزستان با بهره گیری از کلیه ظرفیتها تلاش کرد تا برنامه سفر به نحو مطلوبی انعکاس داده شود و در این راستا حوزه سیما با 14عنوان برنامه به مدت دوهزار و 101 دقیقه، حوزه صدا با 24 عنوان برنامه به مدت چهار هزار و 158 دقیقه و حوزه خبر با 432 عنوان برنامه به مدت 689 دقیقه و در مجموع در سه حوزه تولیدی و در دو بخش فارسی وعربی به مدت شش هزار و 948 دقیقه به انعکاس و پوشش برنامه های سومین سفر هیئت دولت پرداختند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز خوزستان در ادامه با بیان رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت و وظایف صدا و سیمای خوزستان در اجرای مصوبات افزود: با مصوبات صورت گرفته تلاش شده تا شاخص های فرهنگی استان بهبود یابد و خوزستان بتواند به جایگاه شایسته فرهنگ و هنر اسلامی ارتقا یابد که از جمله آن می توان به تولید آثار فاخر، ترویج فرهنگ ایثار وشهادت، ارتقای نشاط اجتماعی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی جوانان و نوجوانان، توسعه گردشگری، تولید فیلم و سریال درخصوص علما و مفاخر و معرفی توانمندیها و ظرفیتهای تاریخی و میراث گرانبهای دینی و اسلامی اشاره کرد که تولید و اجرای آنها بر عهده صدا و سیمای مرکز خوزستان است.