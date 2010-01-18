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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

بندرگز رتبه اول تعداد باغات گلستان را داراست

بندرگز رتبه اول تعداد باغات گلستان را داراست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی بندرگز گفت: این شهرستان با داشتن سه هزار و 800 هکتار باغ، رتبه اول را در سطح استان داراست.

محمد مهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیشتر باغات میوه این شهرستان که بالغ بر دو هزار و 200 هکتار است، در حال حاضر به کشت مرکبات اختصاص دارد که شامل انواع پرتقال و نارنگی را شامل می شود.

وی اظهار داشت: مجموع تولیدات باغات میوه این شهرستان به بیش از 40 هزار تن می رسد که از این مقدار حدود 24 هزار تن آن مربوط به تولید مرکبات است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان تولیدات در مقایسه با سال گذشته که تولید مرکبات این شهرستان حدود 9 هزار تن بوده است بیش از 2.5 برابر رشد داشته است.

به گفته مهقانی، این افزایش عملکرد به دلیل آب و هوای مساعد در سال جاری و همکاری کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی و تلاش کشاورزان بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرگز بیان داشت: انواع پرتقال، نارنگی، هلو، شلیل، کیوی مقام اول را از نظر سطح باغات و تولید میوه دار است.

شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1019227

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