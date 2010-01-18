به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان صبح دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: اعتبار فوق بر اساس شاخص های جمعیت، برخورداری از آب شرب شهری و روستایی، آسیب پذیری منابع آب، میزان سطح زیر کشت، تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی و مصرف سالیانه آب کشاورزی و نزولات جوی بین شهرستان های استان توزیع شده و به اجرای پروژه های تملک دارایی اختصاص یافته است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: تعداد 131 پروژه در بخش منابع آب با اولویت تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و 380 پروژه در بخش کشاورزی با اولویت برنامه ریزی اضطراری مدیریت خشکسالی، منابع طبیعی و محیط زیست اجرا می شود.

عرفانیان افزود: در سه ماهه اول سال زراعی جاری خشکسالی شدید در مناطقی از مشهد و چناران به وقوع پیوسته و سایر نقاط استان از شرایط عادی برخوردار بوده است.