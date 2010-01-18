دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیه داوطلبانی که در موعد مقرر نسبت به ثبت‌نام در آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور سال 89 اقدام کرده اند و اطلاعات خواسته شده را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور وارد کرده اند می توانند از تاریخ 7 تا 8 بهمن اطلاعات ثبت‌نامی خود را مشاهده کنند.

وی اضافه کرد: کلیه داوطلبان ثبت‌نام کننده در آزمون از روز چهارشنبه 7 بهمن تا پنجشنبه 8 بهمن ماه سال جاری به مدت دو ‌روز می توانند برای مشاهده اطلاعات ثبت نامی و اصلاح، وارد سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org شده و از صحت اطلاعات وارد شده، اطمینان حاصل کنند.

معاون سازمان سنجش افزود: کلیه داوطلبان آزمون می‌توانند در روزهای یاد شده به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد کرده اطلاعات شخصی و محرمانه مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت‌نام خود، نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت‌نامی اقدام و در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات براساس دستورالعمل‌های مندرج در سایت اقدام کنند.

توکلی اضافه کرد: آن دسته از داوطلبانی که با ارسال درخواست کتبی خواستار اصلاح اطلاعات ثبت نامی خود شده اند لازم است برای اصلاح اطلاعات ثبت نامی در زمان مقرر 7 تا 8 بهمن به سایت سازمان سنجش مراجعه و برابر دستور العمل اجرایی نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

آزمون فراگیر دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی دانشگاه پیام نور نیمه دوم اردیبهشت 89 برگزار می شود.