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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

فرافکنی امارات برای توجیه حضور وزیر صهیونیست در ابوظبی

فرافکنی امارات برای توجیه حضور وزیر صهیونیست در ابوظبی

در پی نخستین سفر یک وزیر از کابینه رژیم صهیونیستی به امارات، مقامهای این امیرنشین در تلاش برای توجیه این سفر بحث برانگیز، به فرافکنی این مسئله روی آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، منابع آگاه خبری روز گذشته از سفر یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی به امارات برای نخستین بار بنابر دعوت مقامات این کشور خبر داده بودند.

یک منبع نزدیک به وزارت امور خارجه امارات در واکنش به این اخبار مدعی شد : دیدار این وزیر اسرائیلی هیچ پیامدی در زمینه روابط دوجانبه و یا عادی سازی روابط دیپلماتیک نخواهد داشت.

وی با ادعای اینکه میان اسرائیل و امارات هیچ گونه روابط سیاسی وجود ندارد، در صدد توجیه حضور این وزیر کابینه رژیم صهیونیستی در امارات بر آمد.

 

یوزی لاوندا

بر این اساس، "یوزی لاندوا" وزیر تاسیسات زیربنایی رژیم اسرائیل روز یکشنبه بنابر دعوت رسمی مقامهای اماراتی در کنفرانس "آژانس بین المللی انرژیهای تجدید پذیر" در ابوظبی شرکت کرد.  این وزیر رژیم اسرائیل همچنین در این کنفرانس سخنرانی کرد.

لاوندا در باره این سفر گفته بود: حضور من در این کنفرانس بسیار مهم و امیدوار کننده است و تاکنون با استقبال خوبی روبرو  شده ام.

پیش از این تحلیلگران سیاسی با اشاره به تلاش رژیم اسرائیل و همپیمانان آن (سازشکاران عرب) برای عادی سازی روابط بین این رژیم با کشورهای عربی تنها هدف آن را مشروعیت دادن به اشغالگری عنوان کرده بودند.

قطر و عمان تنها کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند، که تاکنون ارتباطات تجاری علنی با رژیم صهیونستی برقرار کرده اند. البته عمان در سال 2000 و پس از آغاز انتفاضه دوم فلسطین و قطر پس از جنگ غزه در سال 2009 این روابط را قطع کرده اند.

این در حالی است که گزارشها نشان می دهد: اکثر کشورهای سازشکار عرب به طور مخفیانه روابط گسترده تجاری با رژیم صهیونیستی برقرار کرده و با نگرانی از خشم مردم و افکار عمومی، آن را به طور سری نگه داشته اند.

کد مطلب 1019230

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