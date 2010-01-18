به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، "هوگو چاوز" با انتقاد از آمریکا اظهار داشت : ایالات متحده با بهانه قراردادن زلزله، در حال اشغال هائیتی است. من در جایی خواندم که سه هزار نظامی آمریکایی وارد هائیتی شده اند و تفنگداران آمریکایی طوری وارد این کشور شده اند که گویی عازم جنگ هستند.

چاوز که در برنامه هفتگی تلویزیونی خود سخن می گفت، افزود : آیا در هائیتی هیچ کمبودی در زمینه انرژی، پزشک، دارو، سوخت و بیمارستان وجود ندارد. مردم هائیتی نیازمند این کمکها هستند، اما در عوض آمریکا در حال اعزام نظامیان خود به این کشور زلزله زده است.

چاوز در ادامه وعده داد که نیازهای هائیتی به سوخت برای راه اندازی نیروگاهها و همچنین بخش حمل و نقل آن را تامین می کند.



رئیس جمهوری ونزوئلا افزود : آرزو می کنم که روحیه امپریالیستی آمریکا اقدامات انسان دوستانه این کشور را از بین نبرد.

بر اساس این گزارش، آمریکا پنج هزار نظامی به همراه تجهیزات پزشکی به هائیتی اعزام کرده است.



زمین لرزه ای به مقیاس 7.3 ریشتر، سه شنبه 22 دی، پورتوپرنس، پایتخت هائیتی و مناطق اطراف آن را به شدت لرزاند که به گفته مسئولان سازمان ملل متحد، سه میلیون نفر از جمعیت 9 میلیون نفری این کشور متضرر شده اند و گفته می شود شمار کشته های آن ممکن است به دویست هزار نفر نیز افزایش یابد.

