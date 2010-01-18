گاز مازندران به مرحله نهایی مسابقات جام ولایت راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرحله نیمه نهایی این مسابقات که بین تیمهای رشد دانه گرگان و گاز مازندران برگزار شد، تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 به برتری دست یافت و به مرحله فینال صعود کرد.

تیم رشد دانه گرگان در اوزان 74 و 84 کیلوگرم با حسن طهماسبی و محمدباقری عالی به پیروزی دست یافت و تیم کشتی گاز مازندران نیز در اوزان 55، 60، 66، 96 و 120 کیلوگرم به پیروزی دست یافت.

دیدار رده بندی این مسابقات ساعت 16 و دیدار فینال نیز ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب گرگان برگزار می شود.

ترکیب تیم گاز مازندران، 55 کیلوگرم، مهران رضازاده و عباس دباغی،60 کیلوگرم، سعید احمدی و تقی داداشی، 66 کیلوگرم، مهدی تقوی و مصطفی آخوندی، 74 کیلوگرم، ایمان محمدیان و مرتضی رضایی، 84 کیلوگرم، علی‌اصغر بذری و سعید توکل، 96 کیلوگرم، رضا یزدانی و اباذر اسلامی، 120 کیلوگرم، فردین معصومی و کمیل قاسمی.

در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خرسند، 66 کیلوگرم، سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.

این مسابقات از صبح دوشنبه آغاز شده است.