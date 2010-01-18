۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

گاز مازندران به مرحله نهایی مسابقات جام ولایت راه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم کشتی گاز مازندران به مرحله نهایی مسابقات هفتمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد کشور راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مرحله نیمه نهایی این مسابقات که بین تیمهای رشد دانه گرگان و گاز مازندران برگزار شد، تیم گاز مازندران با نتیجه 5 بر 2 به برتری دست یافت و به مرحله فینال صعود کرد.

تیم رشد دانه گرگان در اوزان 74 و 84 کیلوگرم با حسن طهماسبی و محمدباقری عالی به پیروزی دست یافت و تیم کشتی گاز مازندران نیز در اوزان 55، 60، 66، 96 و 120 کیلوگرم به پیروزی دست یافت.

دیدار رده بندی این مسابقات ساعت 16 و دیدار فینال نیز ساعت 17 و 30 دقیقه در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب گرگان برگزار می شود.

ترکیب تیم گاز مازندران، 55 کیلوگرم، مهران رضازاده و عباس دباغی،60 کیلوگرم، سعید احمدی و تقی داداشی، 66 کیلوگرم، مهدی تقوی و مصطفی آخوندی، 74 کیلوگرم،  ایمان محمدیان و مرتضی رضایی، 84 کیلوگرم، علی‌اصغر بذری و سعید توکل، 96 کیلوگرم، رضا یزدانی و اباذر اسلامی، 120 کیلوگرم، فردین معصومی و کمیل قاسمی.

در وزن 55 کیلوگرم، امید جلالی بهار و یاسر حیدرقلی‌نژاد، 60 کیلوگرم، کمیل ذبیحی، احمد خرسند، 66 کیلوگرم، سجاد حمدی و کمیل فرزان، 74 کیلوگرم، حسن طهماسبی، 84 کیلوگرم، محمدباقر عالی و مجید درزی، 96 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی و 120 کیلوگرم، یاسر قربانی و مهدی مازندرانی ترکیب تیم رشد دانه گرگان هستند.

این مسابقات از صبح دوشنبه آغاز شده است.

