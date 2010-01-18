پاسخ عجیب انگلیسیها درباره فناوری/ جابز فوتبالیست و بیل گیتس راهزن!

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تحقیقات که به منظور تعیین سطح اطلاعات فناورانه انگلیسی ها صورت گرفته است از هر 10 انگلیسی یک نفر فکر می کند استیو جابز یکی از رهبران اتحادیه تجاری است. 20 درصد می گویند وی را نمی شناسند و 20 درصد وی را به عنوان یک فوتبالیست رده دو می شناسند.

یک چهارم از افراد مورد بررسی "سر تیم برنرز لی" بنیانگذار اینترنت را نیز نمی شناختند. در حالی که 9 درصد از آنها بر این باور بودند برنرز لی رئیس موسسه MI5 - سازمان اطلاعات نظامی بخش 5 در انگلستان- و 6 درصد فکر می کردند وی یکی از کاوشگران قطب جنوب است. پنج درصد نیز وی را به عنوان اولین فضانورد انگلیسی شناسایی کردند.

بخش شگفت انگیز این گزارش به سایتهای اجتماعی اختصاص دارد زیرا با توجه به رشد روز به روز محبوبیت این سایتها، 11 درصد از افراد مورد بررسی حتی نتوانستند نام یکی از این سایتها را به زبان بیاورند. در میان نامهایی که گفته شد 72 درصد به فیس بوک و 12 درصد به توئیتر اشاره شده است.

مطالعه و پرسش و پاسخ بر روی هزار نفر از شهروندان انگلیسی که توسط موسسه Lewis PR صورت گرفته است نشان می دهد 6 درصد از انگلیسی ها VHD یا دیسک سخت مجازی نام نوعی بیماری ویروسی می دانند و چهار درصد بر این باور بودند فیشینگ - حیله ای که هکرها برای ربودن اطلاعات شخصی کاربران اینترنتی از آن استفاده می کنند - شیوه ای خاص از ماهیگیری است که اسکیموها از آن استفاده می کنند.

بر اساس گزارش سایت Lewis PR ، در حالی که 88 درصد از سئوال شوندگان بیل گیتس را بنیانگذار شرکت مایکروسافت شناسایی کردند، سه درصد از آنها اعلام کردند بیل گیتس یک کمدین آمریکایی است و دو درصد وی را به عنوان یکی از مشهورترین راهزنان قطار در دهه 60 میلادی می شناختند.