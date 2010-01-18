به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی در یک ارزیابی از دوره نزدیک به بیست ساله مسئولیت حجت الاسلام ری شهری در مقام نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت که در دوره وی دو نهاد بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت نزدیکترین و بهترین همکاریها را با رویکرد فرهنگی به کار مهم و بزرگ خدمت به زائران داشتند.

وی گفت: در طول 10 سال انجام وظیفه مستمر و پیوسته ام در سازمان حج و زیارت و از جمله نزدیک به 40 ماه ریاست این سازمان، چه با شخص حجت الاسلام ری شهری و چه با یکایک افراد در حوزه مدیریت ایشان رابطه نزدیک و تنگاتنگی داشتم. من در ایشان ویژگیهای بسیاری دیدم که از آن جمله می توانم به نظم و دقت در کار، جدیت و پیگیری و نگاه برنامه ای و فرهنگی به کار اشاره کنم.

رئیس پیشین سازمان حج و زیارت دیگر ویژگیهای حجت الاسلام ری شهری در دوره مدیریت بعثه مقام معظم رهبری را توجه و احترام به نظرات دیگران و دغدغه دائمی داشتن نسبت به رعایت حقوق مردم و دفاع از آن برشمرد و گفت : حجت الاسلام ری شهری با حساسیت زیادی مسایل مردم را پیگیری می کردند و به هیچ روی اجازه آن را نمی دادند که حقی از کسی تضیع و یا فردی مورد بی توجهی و بی مهری قرار گیرد.

وی گفت : پنهان نمی کند زمانی که به ریاست سازمان حج و زیارت انتخاب شد هم خود او و هم برخی که آقای خاکسار قهرودی به آنها نزدیک بود این باور را داشتند که وی در همکاری با حجت الاسلام ری شهری با مشکل روبرو خواهد شد.

خاکسار قهرودی ادامه داد: برخلاف همه آن باورها و احتمالها دوره همکاری من با حجت الاسلام ری شهری دوره ای " بسیار راحت " بود و کارها در نهایت همکاری پیش می رفت. آنچه برای هر دو ما مهم بود "انجام دادن درست کارها " و " اطاعت کامل و محض از رهنمودها و توصیه ها مقام معظم ولی فقیه و عملی و اجرایی ساختن آنها " بود.

وی گفت : البته این به معنای آن نیست که ما در دوره همکاری هیچگونه اختلاف نظری نداشتیم. برای ما ملاک همان دو اصلی بود که عرض کردم . لذا اگر مسایلی پیش می آمد بلافاصله با این معیارها آن را می سنجیدیم . این دو اصل همه وقت برای حجت الاسلام ری شهری و من مهم بود. لذا همیشه فضای متعاملی بین ما برقرار بود.

رئیس پیشین سازمان حج و زیارت گفت: به نظر من نگاه این گونه به کار و داشتن باور فرهنگی به مقوله حج و زیارت و اعتقاد به رفتارها، حرکتها و اقدامات سیستمی بود که باعث شد تا همانگونه که مقام معظم رهبری بارها در دیدارهای کارگزاران حج تاکید فرمودند ‌امور حج و زیارت در سالهای اخیر از یک "جهش "‌مناسب برخوردار باشد.

وی مقوله زیارت به معنا و مفهوم کلی آن را کاری دارای ظرفیت بالا، عمیق و وسعت بالا خواند که به گفته وی در هر دو زمینه اجرایی و فرهنگی نیاز به کار جدی تر دارد که برای آن باید امکانات سخت افزاری و نرم افزاری لازم و به خصوص نیروی مناسب و شایسته را در خدمت داشت.

وی گفت : برای کارهای عمیق فرهنگی که حج و زیارت عمیق ترین آنهاست باید نیروهای با توان،‌ با ذوق، عملگرا، سیستمی و با نگاه فرهنگی داشت.

رئیس پیشین سازمان حج و زیارت گفت که مقوله حج و زیارت مانند همه ی امور جهادی به انسانهایی با روحیه جهادی نیاز دارد. در این کار باید فداکار بود و از خود گذشتگی داشت. خوشبختانه از این نظرها در سالهای اخیر جهشهای خوبی داشتیم.