  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

از سوم بهمن آغاز می‌شود /

اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار

اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار

مرکز آمار ایران طی اطلاعیه‌ای از هموطنان خواست از سوم بهمن ماه برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود مربوط به طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه سامانه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از سوم بهمن ماه بر اساس زمان‌بندی مشخص شده فعال است و خانواده‌ها باید پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را در صورت صحت،‌ تایید و در صورت مغایرت، اصلاح کنند.

بر این اساس، خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانواهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن می‌توانند به این پایگاه مراجعه کنند.

همچنین خانوارهایی که بر اساس زمان‌بندی فوق موفق به مراجعه نشده‌اند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز می‌توانند به تایید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.

کد مطلب 1019242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها