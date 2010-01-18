اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه سامانه طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار از سوم بهمن ماه بر اساس زمانبندی مشخص شده فعال است و خانوادهها باید پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی www.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را در صورت صحت، تایید و در صورت مغایرت، اصلاح کنند.
بر این اساس، خانوارهای یک تا دو نفره طی سه روز از سوم تا پنجم بهمن، خانواهای سه نفره از ششم تا هشتم بهمن، خانوارهای چهار نفره از نهم تا یازدهم، خانوارهای پنج نفره به بالا از 12 تا 14 بهمن میتوانند به این پایگاه مراجعه کنند.
همچنین خانوارهایی که بر اساس زمانبندی فوق موفق به مراجعه نشدهاند، از 15 تا 22 بهمن به مدت هشت روز میتوانند به تایید یا اصلاح اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند.
