رونمایی نسل جدید ماهواره در دهه فجر/ مروری بر دستاوردهای فضایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اولین پرتاب ماهواره به مدار زمین توسط روسیه به نام "اسپوتنیک" (spuntik) در سال 1958 صورت گرفت و در مدار زمین قرار گرفت. دو سال بعد آمریکایی وارد عرصه ماهواره شدند و در سال 1960 اولین ماهواره خود را به فضا پرتاب کردند.

امروزه نیز کشورهای دیگری وارد این عرصه شدند و توانستند تا با کاربردی کردن این فناوری در حوزه هایی چون مخابرات، کشاورزی، هواشناسی، اکتشافات معدنی، نجوم و حفاظت محیط زیست توانایی بشر را در شناسایی و درک او را از محیط اطراف دو چندان کنند.

علیرغم قابلیتهای فناوریهای فضایی در جوامع، این فناوریهای در انحصار چند کشور است ولی برخی از کشورها چون ایران با درک این واقعیت گامهایی را در زمینه تولید و توسعه فناوریهای فضایی برداشت و امروز شاهد عملیاتی شدن پروژه های فضایی در کشور هستیم به طوری که رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی رونمایی از نسل جدید ماهواره در این ایام خبر می دهد.

رونمایی از ماهواره طلوع در دهه فجر

محمدحسین زارع رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی رونمایی از ماهواره "طلوع" را از برنامه های ایاه دهه فجر نام برد و در این باره گفت: درایام دهه فجر در کنار برنامه هایی که اجرا می شود رونمایی از نسل جدید ماهواره ملی به نام "طلوع" را در دستور کار قرار دادیم.

مهندس رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این در پاسخ به مهر از رونمایی شبکه های جدید در حوزه ارتباطات در دهه فجر خبر داد و گفت: اخبار خوش فضایی در بهمن ماه امسال از سوی رئیس جمهور اعلام می شوند. این اخبار شامل رونمایی ماهواره می شود.



سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به جزئیات این پروژه فضایی توضیح داد که این ماهواره به دست توانمند متخصصان و دانشمندان "صا ایران" طراحی و ساخته شده است. این اقدام گام بلندی برای حضور فعال و مستمر جمهوری اسلامی ایران در فضا و بهره برداری گسترده از ظرفیتهای بسیار خوبی است که در این حوزه وجود دارد.

البته این اولین تجربه پژوهشگران کشور در زمینه فناوریهای فضایی نیست پیش از این نیز ماهواره "امید" نیز ساخته و به وسیله ماهواره بر سفیر 2 که به صورت کاملا بومی در کشور طراحی و ساخته شد در مدارزمین قرار گرفت.

ماهواره امید از نوع ماهواره سبک بود که با هدف برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و تله متری مشخصات زیرسامانه ها در مدار زمین قرار گرفت و هر 24 ساعت 15 بار به دور زمین می چرخید و در هر دور، دو بار به وسیله ایستگاههای زمینی دورسنجی و بردسنجی کنترل و هدایت می شد. این ماهواره ملی با دو باند فرکانسی و هشت آنتن، اطلاعات را به زمین ارسال و از زمین دریافت می کرد.

ماهواره بر سفیر 2 نیز به عنوان پرتابگری دقیق و هدایت پذیر قادر است ماهواره های سبک را تا ماوراء جو پرتاب و در مدار پیش بینی شده قرار دهد. کلیه قطعات و اجزاء این ماهواره و ماهواره بر از جمله موتور ماهواره بر که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است به دست متخصصان صنایع هوافضای کشور طراحی و تولید شد. با پرتاب این ماهواره به جو، نام ایران در لیست کشورهای باشگاه فضایی قرار گرفت و به عنوان چهل و سومین عضو این باشگاه شناخته شد.

پرتاب ماهواره مصباح تا دو سال آینده

ماهواره مصباح نیز از دیگر پروژه های فضایی ایران است که طبق گفتگوی مهر با مهندس مهدی فرحی رئیس سازمان هوا فضا قرار است تا سال 1390 از طریق ایران به فضا ارسال می شود.



ماهواره مصباح اولین پروژه ایران برای ساخت ماهواره پس از انقلاب است. این پروژه پس از توقفی 18 ساله در برنامه فضایی کشور در سال 1375 توسط سازمان‏‎ ‎پژوهشهای علمی و صنعتی ایران آغاز شد و پس از آن وزارت ارتباطات در 1377 فعالیت بر روی این پروژه را ادامه داد.



در این راستا فرحی، با تاکید بر اینکه این سازمان مسئولیت پرتاب این ماهواره را پذیرفته است، ادامه داد: قرار است این ماهواره در سال 1390 پرتاب شود.