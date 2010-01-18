به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در چهار وزن آقایان و بانوان در شهر سن "پترزبورگ" روسیه برگزار می شود که در بخش مردان اوزان 58- ،68 - ، 80- و 80+ و در بخش بانوان اوزان 49- ، 57- ، 67- و67+ به روی شیاپ چانگ می روند.

هر کشور می تواند در هر وزن 2 تکواندوکاربرای حضور در این مسابقات معرفی کند که در مجموع 4 وزن مردان و زنان 16 تکواندوکار از هر کشور شرکت دارند. بعد از اعلام این خبر از سوی فدراسیون جهانی، مسئولان فدراسیون تکواندو برای تشکیل این تیم اقدام کرده اند.

باقری معتمد راهی سوریه می شود

محمد باقری معتمد قهرمان تکواندو جهان امروز(دوشنبه 28 دیماه) به سوریه می رود تا مدال طلا خود را تقدیم بارگاه حضرت زینب (س) نماید. محمد باقری معتمد تکواندوکار وزن چهارم تیم ملی بزرگسالان که موفق شد در مسابقات جهانی 2009 کپنهاگ دانمارک نشان طلا این وزن را از آن خود کند امروز برای اهدای مدال طلا به این بارگاه مقدس راهی سوریه می شود.

باقری معتمد عنوان داشته که پیش از مسابقات جهانی دانمارک نذر کرده است تا در صورت کسب مدال طلا آن را به حرم حضرت زینب در سوریه تقدیم کند. باشگاه سایپا کلیه هزینه ها و هماهنگی با سفارت ایران را در سوریه برعهده داشته است.

