به گزارش خبرنگار مهر، بازدید علی سعیدلو از فدراسیون کبدی همراه با حضور حمید سجادی (معاون سازمان تربیت بدنی) و هادیانی (مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی) انجام شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی با حضور در فدراسیون کبدی، از نزدیک بخش‎های مختلف این فدراسیون مورد بازدید قرار داد. سعیدلو همچنین در بازدید امروز صبح خود با درخواست محمدرضا مقصودلو (رئیس فدراسیون کبدی) با درخواست وی مبنی بر تغییر مکان فدراسیون کبدی و انتقال آن به فضایی بزرگ‏‎تر موافقت کرد.

این نخستین بازدید سرزده رئیس سازمان تربیت بدنی از فدراسیون‎های ورزشی بود.

