به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در مراحل پایانی فنی قرار دارد و به تازگی بعد از اعلام نهایی اسامی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فجر به در خواست کارگردان از بخش فیلم‌های اول و دوم خارج شد و هنوز وضعیت نمایش آن در بخش‌های دیگری این رویداد مشخص نشده است.

پخش فیلم‌های "حوالی اتوبان" سیاوش اسعدی و "طهران، تهران" داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور نیز برعهده فیلمیران است. "طهران، تهران" در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر حضور دارد.

عبدالوهاب در قالب چهار قصه تو در تو با نگاهی طنزآلود، روایت‌هایی از وقایع مختلف مرتبط با زندگی جوانان امروز در این فیلم ارائه می‌کند. طنز در فیلم ساختگی نیست بلکه طنزی است که در خلال مشکلات زندگی روزانه در کلانشهر تهران به طور واقعی در جریان است.

باران کوثری، افشین هاشمی، حامد بهداد، هدایت هاشمی، سیامک صفری، خسرو احمدی، مجید بهرامی، مزدک میرعابدینی، هادی عامل هاشمی، علی هاشمی، شیرین یزدانبخش، محسن کاظمی، لیلی فرهادپور، حمید جوکار، مجید فروغی، شمسی صادقی، مرتضی اکبری، میترا حکیم‌هاشمی، ارغوان آقایی و فوژان قبادیان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "لطفا مزاحم نشوید" عبارتند از فیلمنامه‌نویس و کارگردان: م. عبدالوهاب، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: محمد احمدی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، دستیار اول و برنامه‌ریز: محسن قرایی، طراح گریم: مهرداد کیانی، مدیر صدا: یدالله نجفی، مجری طرح و مدیر تولید: سعید هاشمی، عکاس: آرش صادقی و روابط عمومی: لیلی فرهادپور. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در تهیه این فیلم مشارکت دارد.