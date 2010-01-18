  1. استانها
  2. تهران
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۲

هلال احمر ایران جزو پنج جمعیت اول امدادرسان در جهان است

هلال احمر ایران جزو پنج جمعیت اول امدادرسان در جهان است

استان تهران - خبرگزاری مهر: دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران گفت: این جمعیت جزو پنج جمعیت اول امدادرسان در جهان است.

سیداحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هلال احمر ایران از نظر وسعت عملیات در جایگاه بسیار خوبی در جهان قرار دارد و می تواند مکمل خوبی برای فعالیتهای امداد و نجات در جهان باشد.

وی ادامه داد: این جمعیت در 21 کشور حضور فعال دارد که از میان آنها می توان به امارات، لبنان، آذربایجان، قرقیزستان و آمریکای لاتین اشاره کرد.

این مسئول بیان کرد: حضور در 21 کشور به معنای گسترده بودن فعالیتهای بین المللی جمعیت هلال احمر ایران است و امیدواریم این حضور بین المللی گسترده تر شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر فعالیتهای این جمعیت حول محور امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی متمرکز شده و با تاسیس مراکز درمانی و توانبخشی و سازمانهای جوانان و داوطلبان همچنین تولید دارو و تجهیزات پزشکی ‌در سایر زمینه های مرتبط نیز به صورت یک موسسه خیریه خدمت می کند.

موسوی افزود: این جمعیت با کمک شعب استانی و تجهیزات مناسب، بزرگترین سازمان امدادی کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر ایران پتانسیلهای زیادی دارد که لازم است از این پتانسیلها به بهترین نحو در جهت مدیریت بحران استفاده شود.

کد مطلب 1019254

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها