هلال احمر ایران جزو پنج جمعیت اول امدادرسان در جهان است

سیداحمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: هلال احمر ایران از نظر وسعت عملیات در جایگاه بسیار خوبی در جهان قرار دارد و می تواند مکمل خوبی برای فعالیتهای امداد و نجات در جهان باشد.

وی ادامه داد: این جمعیت در 21 کشور حضور فعال دارد که از میان آنها می توان به امارات، لبنان، آذربایجان، قرقیزستان و آمریکای لاتین اشاره کرد.

این مسئول بیان کرد: حضور در 21 کشور به معنای گسترده بودن فعالیتهای بین المللی جمعیت هلال احمر ایران است و امیدواریم این حضور بین المللی گسترده تر شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر فعالیتهای این جمعیت حول محور امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی متمرکز شده و با تاسیس مراکز درمانی و توانبخشی و سازمانهای جوانان و داوطلبان همچنین تولید دارو و تجهیزات پزشکی ‌در سایر زمینه های مرتبط نیز به صورت یک موسسه خیریه خدمت می کند.

موسوی افزود: این جمعیت با کمک شعب استانی و تجهیزات مناسب، بزرگترین سازمان امدادی کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر ایران پتانسیلهای زیادی دارد که لازم است از این پتانسیلها به بهترین نحو در جهت مدیریت بحران استفاده شود.