سید مرتضی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه 266 هزار نفر در قم تحت پوشش بیمه‌های خدمات درمانی هستند، گفت: در حال حاضر افراد تحت پوشش بیمه ایرانیان در قم بالغ بر 52 هزار نفر، صندوق بیمه کارکنان دولت بیش از 71 هزار نفر در صندوق بیمه روستاییان نیز حدود 60 هزار نفر هستند.



وی با بیان اینکه با تأسیس صندوق بیمه ایرانیان، مشکلی برای پوشش بیمه‌ای شهروندان فاقد بیمه خدمات درمانی وجود ندارد، اظهار داشت: استان قم یکی از استان‌های پیشتاز در زمینه استفاده از خدمات درمانی بیمه ایرانیان است به طوری که هر کسی با هر استطاعت مالی در استان می‌تواند با پرداخت مبلغ اندکی از خدمات این بیمه که نیمی از سرانه آن را دولت و نیمی دیگر را بیمه شدگان می‌پردازند، استفاده کند.



خاتمی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد نسبت به این که در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت صرف اقدامات بی‌رویه و تکراری می‌شود، تصریح کرد: سرانه بهداشتی و درمانی کشور باید به گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که بازدهی بیشتری داشته باشد.



وی اضافه کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه سلامت و بهداشت و درمان، بهترین و مناسب‌ترین راه بهره‌وری از منابع کنونی نظام سلامت، رفتن به سمت نظام ارجاع است.