هرمز خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: تاکنون 151 هزار تن ذرت دانه‌ای توسط مراکز خرید و ایستگاه‌های ذرت خشک کنی وابسته به شرکت‌های تعاونی روستایی با نرخ تضمینی هر کیلوگرم 276 تومان از کشاورزان استان خوزستان خریداری شد.

وی با بیان اینکه خرید تا 30 بهمن ادامه دارد، افزود: شهرهای دزفول، شوش، شوشتر، اندیمشک و گتوند بیشترین میزان ذرت‌ دانه‌ای را در خوزستان تولید می‌کنند.

خواجوی هدف از اجرای این طرح را حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، کوتاه کردن دست واسطه‌ها، تنظیم بازار و عرضه محصول تولید شده با قیمت مناسب عنوان و پیش‌بینی کرد: بیش از 360 هزار تن ذرت دانه‌ای در استان برداشت خواهد شد.

مدیرکل سازمان تعاون روستایی خوزستان با یادآوری اینکه فصل برداشت ذرت از نیمه آبان ماه تا نیمه دی ماه است، عنوان کرد: بیش از 58 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان زیر کشت ذرت رفته است همچنین استان دارای یک میلیون و 200 هزار هکتار اراضی کشاورزی است.