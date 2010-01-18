به گزارش خبرگزاری مهر، سید نجیب حسینی اظهار داشت: مشکل کشور ما همیشه پول و منابع نیست بلکه هنر مدیریت است که بتواند از منابع موجود خوب استفاده کند و شهرداری تهران یکی از موفق ترین بخش‌هایی است که علم مدیریت را خوب به کار گرفته است.

وی به مسئله شهرسازی و اقدامات شهرداری تهران مانند برج میلاد، تونل توحید و... اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تحول عظیمی در بخش شهرسازی نوین با تلفیق علم، دانش و تخصص در شهر تهران شاهد هستیم که برخی از این اقدامات از ابتکارات متخصصین و مهندسان کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سابقه عضویت خود در کمیسیون عمران در دوره ششم مجلس، بافت فرسوده را یکی از مشکلات موجود در شهر تهران دانست و بیان داشت: طرحهای نوسازی بافت فرسوده از آن زمان در مجلس مطرح شده بود، دولت و شهرداری نیز باید از منابع مالی موجود برای نوسازی این بافت‌ها استفاده کنند اما بخش دیگر این نوسازی، مشارکت شهروندان را می‌طلبد و در حال حاضر امکان همکاری شهروندان با نهادهای مسئول در امر نوسازی فراهم شده است.

نماینده مردم مینودشت و کلاله افزود: امیدوارم شهرداری در کنار فعالیتهای خود در ترویج و توسعه معماری اسلامی نیز تلاش کند تا تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای سایر کشورهای اسلامی در این زمینه تبدیل شود.

حسینی همچنین کمک به کلانشهرها و از جمله تهران را کمک به کل کشور خواند و ادامه داد: مجلس معتقد به کمک رساندن به کلانشهرها در اجرای پروژه‌ها است چرا که بحث عامه مردم است. تصویب تخصیص دو میلیارد دلار به حمل و نقل کلانشهرها و تهران بخشی از این توجهات مجلس به کلانشهرها است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.