به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت جذب منابع سرمایه ای و مالی داخلی و خارجی در سطح صنعت نفت با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون موفق به جذب 20 میلیارد دلار سرمایه جدید نشده ایم، گفت: حتی در این مدت به اندازه 20 میلیارد دلار قراردادهای جدید نفت و گاز در سطح صنعت نفت منعقد نشده است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در ته مانده پروژه های در دست اجرای صنایع پتروشیمی، نفت و گاز مقادیری سرمایه گذاری انجام شود، افزود: هم اکنون پیشنهاداتی از سوی شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت مطرح شده که قرار است پس ازتشکیل کارگروه ویژه نفت این پیشنهادات بررسی و پس از تصویب اجرایی شود.

وزیرنفت با تاکید بر اینکه اگر با شرکتهای خارجی به توافق برسیم قطعا میزان سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد دلار خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون این مذاکرات در حال انجام است تا جذب منابع جدیدی به صورت بیع متقابل و یا فاینانس در پروژه ها داشته باشیم.

افزایش متوسط قیمت نفت صادراتی ایران

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران حدود 63 دلار به ازای هر بشکه است، افزود: اما در حال حاضر نفت خام را به قیمت 76 تا 77 دلار صادر می کنیم.

به گفته این عضو کابینه دولت، با توجه به اینکه ابتدای امسال متوسط قیمت نفت 35 دلار بوده، از این رو متوسط قیمت نفت به 63 دلار افزایش یافته است.

وزیر نفت با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران به بیش از 68 دلار در هر بشکه افزایش یابد، یادآور شد: این در حالی است که در صورت ادامه روند صعودی بهای نفت ممکن است بهای هر بشکه نفت تا پایان امسال به 70 تا 80 دلار افزایش یابد.

قیمت پایه نفت در بودجه سال 89

به گزارش مهر، وزیرنفت در ادامه در خصوص آخرین تصمیم گیریهای انجام شده برای تعیین قیمت پایه نفت خام در بودجه سال آینده بیان کرد: هنوز قیمت نفت در بودجه سال 89 نهایی نشده است و باید در بودجه سال آینده هزینه های خود نفت نیز به بودجه اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری بودجه بر اساس نفت 55 دلاری بسته شده است، گفت: با توجه به پیش بینی افزایش قیمت جهانی نفت، امکان افزایش قیمت نفت در بودجه تا 65 دلار وجود دارد.

واردات بنزین از ونزوئلا ؛ آری یا نه؟

میرکاظمی همچنین در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر انصراف ایران از واردات بنزین از کشور ونزوئلا گفت: ایران از همه کشورهایی که کیفیت و قیمت مناسب برای فروش بنزین داشته باشند، قطعا بنزین وارد می کند.

این مقام مسئول همچنین از واردات یا عدم واردات بنزین از کشور ونزوئلا اظهار نظری نکرد.

به گزارش مهر، روز گذشته حمید کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حالی ازعدم واردات بنزین از کشور ونزوئلا خبر داده بود که پیش از آن رسانه های ونزوئلایی اعلام کرده بودند اولین محموله بنزین صادراتی ونزوئلا به ایران با حجم 20 هزار بشکه صادر شده است.