محسن صباغ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: در طول 9 ماه از سال جاری در 126 اجرای نمایش 17 هزار و 800 نفر از مردم قم از هنر نمایش استقبال کردند.



وی به برگزاری 122 محفل تخصصی و ادبی طی این مدت از سوی حوزه هنری استان اشاره کرد و افزود: در مدت یاد شده تعداد پنج فیلم و دو فیلنامه با حمایت حوزه هنری قم تولید شد.



صباغ‌زاده همچنین با اشاره به تولید دو نمایشنامه در طول 9 ماه از سوی حوزه هنری قم ابراز داشت: طی همین مدت 69 دوره مختلف آموزشی در قالب بیش از 600 ساعت از سوی حوزه هنری استان برگزار شد که 725 هنرجو در این دوره‌ها تحت تعلیم قرار گرفتند.



وی به تولید 37 اثر هنری در حوزه هنری قم از ابتدای امسال تاکنون اشاره کرد و گفت: اعتلای فرهنگ و هنر در قم و شکوفایی استعداد‌های هنری استان در سایه تعامل و همکاری همه نهاد‌های فرهنگی و نیز توجه رسانه‌ها به مقوله فرهنگ و هنر میسر خواهد بود.

