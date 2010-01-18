ایران و عربستان دو ظرفیت مهم جهان و منطقه هستند/ بررسی روابط با انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه صبح دوشنبه در حاشیه نوزدهمین همایش بین‌المللی خلیج فارس، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره آینده روابط ایران و عربستان، اظهار داشت: در چارچوبی که برای ارتقاء همکاری‌ها و مناسبات صمیمانه در منطقه ارائه شده، ‌هیچ کشوری استثنا نیست و ما از ظرفیت‌ها برای توسعه همکاری‌ها با همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله کشور پادشاهی عربستان که یکی از اعضای این مجموعه است، استفاده می‌کنیم و ارتباطاتی را با این کشورها داریم.

وی ایران و عربستان را دو ظرفیت مهم در جهان اسلام و منطقه برشمرد و افزود: دو کشور با همکاری دیگر کشورها می‌توانند گام‌های بلندی را بردارند و ما نقطه تاریکی برای آینده این همکاری‌ها نمی‌بینیم و باید ظرفیت‌ها را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.

وزیر خارجه در خصوص تجدیدنظر در روابط با انگلیس که این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می شود نیز گفت: این روزها و طی 6 ماه اخیر مناسبات ایران و انگلیس تحت بررسی‌های دقیق و زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روابط کشورها با یکدیگر در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، علمی و دانشگاهی ... تعریف می‌شود، یادآور شد: ما زمانی که این روابط را در حوزه انگلیس برشمردیم به 10 تا 12 زمینه ارتباطات و اتصالات کاری رسیدیم که همه این موارد در دست بررسی و بازنگری است و در هر بخشی بر اساس منافع ملی کشور و منافع مردم تبادل‌نظر و نهایتا دولت جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وزیر خارجه درباره نشست 1+5 در نیویورک، با بیان اینکه هنوز نتیجه‌ای از این نشست اعلام نشده، خاطرنشان کرد:‌ ما درباره نتایج حاصله اظهارنظر می‌کنیم.