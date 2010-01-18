محموله کالای قاچاق 20 میلیارد ریالی در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندعباس، منصور دشتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی استان در راستای تشدید اقدامات کنترلی پیرامون بحث کالای قاچاق روز گذشته حین کنترل محورهای خروجی بندرعباس به چهار دستگاه کامیون کانتینردار حامل کالای قاچاق برخورد و خودروها متوقف و در بررسی مدارک آنان مشاهده کرده محموله خودرو فاقد اسناد و مدارک معتبر است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: در بررسی دقیق از خودروها مشخص شد با اسناد و مدارک و پلمپ جعلی به طرز ماهرانه ای قصد خروج و انتقال کالا را به استانهای مرکزی داشتند که با هوشیاری عوامل انتظامی استان شناسایی و توقیف شدند.

دشتی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی و تخلیه محموله هر چهار خودرو در جمع مقادیر زیادی انواع کالای قاچاق شامل البسه، پوشاک، کفش و سیگار به ارزش 20 میلیارد ریال کشف و هفت نفر از عوامل قاچاق را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در مدت 10 ماهه سال جاری نسبت به مقایسه سال قبل با 150 درصد افزایش کشف، 34 دستگاه کامیون و محموله ترانزیتی در استان شناسایی و توقیف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی و گمرگ معرفی شده اند.