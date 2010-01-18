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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

دشتی خبر داد:

محموله کالای قاچاق 20 میلیارد ریالی در هرمزگان کشف شد

محموله کالای قاچاق 20 میلیارد ریالی در هرمزگان کشف شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقیف چهار دستگاه کامیون کانتینردار و کشف مقادیر زیادی کالا به ارزش 20 میلیارد ریال در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندعباس، منصور دشتی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی استان در راستای تشدید اقدامات کنترلی پیرامون بحث کالای قاچاق روز گذشته حین کنترل محورهای خروجی بندرعباس به چهار دستگاه کامیون کانتینردار حامل کالای قاچاق برخورد و خودروها متوقف و در بررسی مدارک آنان مشاهده کرده محموله خودرو فاقد اسناد و مدارک معتبر است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: در بررسی دقیق از خودروها مشخص شد با اسناد و مدارک و پلمپ جعلی به طرز ماهرانه ای قصد خروج و انتقال کالا را به استانهای مرکزی داشتند که با هوشیاری عوامل انتظامی استان شناسایی و توقیف شدند.

دشتی خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی و تخلیه محموله هر چهار خودرو در جمع مقادیر زیادی انواع کالای قاچاق شامل البسه، پوشاک، کفش و سیگار به ارزش 20 میلیارد ریال کشف و هفت نفر از عوامل قاچاق را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: در مدت 10 ماهه سال جاری نسبت به مقایسه سال قبل با 150 درصد افزایش کشف، 34 دستگاه کامیون و محموله ترانزیتی در استان شناسایی و توقیف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی و گمرگ معرفی شده اند.

کد مطلب 1019269

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