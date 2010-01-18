به گزارش خبرگزاری مهر، می توانید رایانه خانگی را تصور کنید که صفحه کلیدش میز کار و نمایشگر آن دیوار اتاقتان باشد؟ شاید به زودی شرکت دل بتواند چنین رایانه ای را به واقعیت تبدیل کند.

پائولینا کارولز طراحی است که رایانه Dell Froot را با نمایشگر و صفحه کلید مجازی طراحی کرده است. در این رایانه به جای اتصال به یک نمایشگر و یا صفحه کلید USB از دو پروژکتور برای نمایش دادن این دو قطعه استفاده می شود. یکی از این پروژکتورها نمایشگر را بر روی دیوار و دیگری صفحه کلید را بر روی سطح میز می تاباند.

پروژکتورها بر روی بخش مرکزی قطعه ای که بر روی میز قرار می گیرد نصب می شود در حالی که بخش چپ این قطعه متعلق به پورتهای مختلف و بخش راست آن به درایور دی وی دی اختصاص دارد. این طرح به منظور شرکت در رقابت طراحی سبز شرکت دل ارائه شده است و پس از تولید بدنه کیس آن از مواد نشاسته ای قابل بازیافت ساخته خواهد شد. همچنین نبود نمایشگر و صفحه کلید به مفهوم کاهش استفاده از مواد خام و کاهش زباله های صنعتی خواهد بود.

در عین حال می توان گفت این طرح کاربرد صنعتی واقعی برای ابزار Light Blue خواهد بود که در گزارشهای پیشین به آن اشاره شده بود.