مهلت ارسال آثار به جشنواره راح روح تمدید شد

دبیر نخستین جشنواره"راح روح" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: پیش از این مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا 12 بهمن تعیین شده بود که پس از بررسی های صورت گرفته تصمیم بر این شد تا این زمان به مدت 10 روز دیگر تمدید شود.

امیر زینالی در ادامه افزود: از میان آثار ارسال شده 20 اثر به مرحله نهایی راه خواهند یافت؛ زمان برگزاری جشنواره نیز روزهای 12 و 13 اسفند در فرهنگسرای شهید کلهری قم خواهد بود که ایرج نعیمایی، مظفر شفیعی و قاسم رفعتی به عنوان اعضاء هیئت داوران در برگزاری آن نقش خواهند داشت.

رئیس انجمن موسیقی قم درباره دلیل برگزاری چنین جشنواره ای تصریح کرد: با توجه به اینکه در طی سال های اخیر همواره از سوی اساتید آواز و مداحی نسبت به جریان مداحی کشور ابراز نگرانی شده است و دیگر کمتر کسی پیدا می شود که از ردیف های دستگاهی موسیقی اصیل ایرانی در نوحه خوانی و مداحی استفاده کند ما به منظور حفظ خوانندگی مذهبی در قالب ردیف دستگاهی به فکر برگزاری چنین جشنواره ای افتادیم.

زینالی همچنین گفت: در گذشته حتی واعظان نیز در مرثیه خوانی هایشان از ردیف دستگاهی موسیقی اصیل ایرانی استفاده می کردند و این در جامعه واعظان و مرثیه خوانان عمومیت داشت اما امروزه این رویه کم رنگ شده که باید فکر جدی تری برای آن کرد.

وی درباره معنی عنوان"راح روح" افزود: ترکیب"راح روح" به معنای راحت روح است که در اصل نام یکی از الحان سی گانه باربد نیز بوده و ما این ترکیب را برای نامگذاری چنین جشنواره ای مناسب دیدیم.

گفتنی است علاقمندان می توانند آثار خود را به آدرس قم، خیابان ساحلی، دبیر خانه دائمی جشنواره های فرهنگی و هنری ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ارسال کنند.