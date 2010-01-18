نفت تهران با شکست صنایع همدان حریف گازمازندران در فینال شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح امروز(دوشنبه)در سالن امام خمینی (ره) شهرستان گرگان برگزار شد در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی از نفت تهران در دو تایم با نتیجه 2 بر صفر محمد حسین سلطانی را شکست داد.

در وزن 60 کیلوگرم بیژن چنگیزی فر از صنایع و معادن همدان در دو تایم با نتیجه 6 بر یک مغلوب سید مراد محمدی شد. در وزن 66 کیلوگرم سعید داداش پور از نفت تهران در سه تایم با نتیجه 9 بر یک سعید صالحی را شکست داد.

در وزن 74 کیلوگرم مراد گایداروف قهرمان نامدار کشتی بلاروس تیم صنایع و معادن همدان در دو تایم و با نتیجه 3 بر صفر مغلوب صادق گودرزی دارنده مدال برنز جهان شد.

در وزن 84 کیلوگرم جمال میرزایی از صنایع و معادن همدان در دوتایم با نتیجه 2 بر صفر احسان لشکری را شکست داد. در وزن 96 کیلوگرم گاتسالوف قهرمان نامدارکشتی روس جهان از تیم نفت تهران عرفان امیری قهرمان جوانان جهان رادر دو تایم با نتیجه 2 بر صفر شکست داد و در وزن 120 کیلوگرم بلال ماخوف قهرمان نامدار کشتی روسیه و دارنده مدال طلای جهان از نفت تهران مقابل سعید ابراهیمی دارنده مدال نقره جهان در وزن 96 کیلوگرم قرار گرفت و ابراهیمی در حالی که در تایم اول با نتیجه یک بر صفر از ماخوف پیش بود در جریان اجرای فن از سوی ماخوف دچار آسیب دیدگی شد و به کشتی ادامه نداد.

به این ترتیب تیم نفت تهران با پیروزی 6 بریک مقابل صنایع ومعادن همدان عصر امروز در سالن امام خمینی (ره) گرگان دیدار فینال را مقابل گاز مازندران برگزار می کند.

پیش از این دیدار تیمهای صنایع و معادن همدان و رشد دانه گرگان برای کسب مقام سوم به مصاف یکدیگر می روند.