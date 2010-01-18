محکومیت 4 میلیارد ریالی قاچاق خودرو در تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، حسب اعلام گمرک کرمانشاه مبنی بر قاچاق 4 دستگاه خودروی بنز، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام شکایت گمرک، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

با توجه به ارائه مدارک جعلی توسط متخلف، پرونده مذکور پس از سیر مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جوانرود ارسال شد.

شعبه مذکور با توجه به محتویات پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت 4 میلیارد و 501 میلیون و 865 هزار و 952 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.