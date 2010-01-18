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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

محکومیت 4 میلیارد ریالی قاچاق خودرو در تعزیرات حکومتی

قاچاقچی 4 دستگاه خودروی بنز در تعزیرات حکومتی به پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، حسب اعلام گمرک کرمانشاه مبنی بر قاچاق 4 دستگاه خودروی بنز، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام شکایت گمرک، پرونده ای در این رابطه تشکیل شد.

با توجه به ارائه مدارک جعلی توسط متخلف، پرونده مذکور پس از سیر مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جوانرود ارسال شد.

شعبه مذکور با توجه به محتویات پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت 4 میلیارد و 501 میلیون و 865 هزار و 952 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 1019275

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