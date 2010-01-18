مرکز تحقیقات استراتژیک مدل اقتصادی ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز دوشنبه در همایش ایران آینده با اشاره به اینکه در طول 30 گذشته با بحرانهای مختلفی روبرو بوده‌ایم درباره موضوع هسته ای ایران گفت : در سالهای اخیر شما شاهد این بودید که ماجرای هسته‌ای در کشور ما چه فراز و نشیب هایی را پشت سر و چه تاثیراتی را نیز بر جای گذاشت و امیدواریم ختم به خیر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: هفت ماه از انتخابات ریاست جمهوری گذشته ولی هنوز فضای مطلوبی در کشور حاصل نشده است.وی تصریح کرد: در آینده نگری و آینده پژوهی ‌های خود باید به احتمال بروز چنین حوادثی بپردازیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مدیریت کشور عنوان کرد: آیا اکنون مدیران سالم، لایق و رشید می‌خواهند کشور را اداره کنند یا افراد بی تجربه و تازه کار. زیرا نقش مدیریت برای ساخت کشور بسیار مهم و راهبردی است.

روحانی با بیان اینکه متاسفانه طی سالهای گذشته پارادایمی به عنوان پارادایم مسلط بر فرآیندهای اقتصادی کشور وجود نداشته، گفت: دولت محوری، بخشی نگری، کوته نظری، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفت ارزان و آینده نگری ساده از جمله مواردی بوده که در سالهای گذشته با آن روبرو بوده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته محور اقتصادی آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت بوده است، گفت: اما امروز اصلاح نظام تدبیر به عنوان اصل اساسی برای اصلاح مسایل اقتصادی کشور است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه دولتهای رشید گذشته در دهه‌های قبل به دنبال دانایی محوری بودند و در این راه نیز تلاش کرده اند، گفت: البته سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز در این راستا تدوین شده بود اما اکنون در اجرا چه شده، بماند.

روحانی با بیان اینکه دولتها نقش اساسی در همه امور کشورها بر عهده دارند ، گفت: دولتها همواره مسئول اتخاذ سیاستهای مالی و پولی، ایجاد نظامهای منسجم مبتنی بر بازار و حفظ سیاستهای اجتماعی، آموزشی و مشارکتی در کشورها هستند. البته ممکن است نقش دولتها در آینده متفاوت باشد اما کم نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما در سالهای اخیر برای ساختن آینده ایران به سه موضوع پرداخته‌ایم که برایمان امیدبخش بود، گفت: یکی از آنها سند چشم انداز 20 ساله کشور است که وقتی با همکاری دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام، امضای رهبری تصویب و ابلاغ شد، امید فراوانی را برای ما به وجود آورد.

روحانی اضافه کرد: ایران توسعه یافته، قرار گرفتن در جایگاه علمی و فنی در منطقه برایمان خیلی امیدبخش بود و انشاء الله امیدواریم که امیدبخش باقی بماند.

وی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را دومین موضوع برای ساختن ایران عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری از خصوصی سازی به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد کرده بودند که واقعاً هم می‌تواند این گونه باشد. ما فکر می‌کردیم که بنگاه های اقتصادی را به مردم می‌دهیم نه تنها مدیریت بلکه مالکیت آنها را، اما دیدیم که این طور نشد و تنها شکل آن عوض شد.

وی با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها سومین موضوعی بود که برای ساختن ایران در نظر گرفته شده بود، گفت: امیدواریم که حداقل موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها ختم به خیرشود. به طوری که شاهد تحولی مثبت در اقتصاد کشور باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اظهار تاسف از اینکه در طول 5 سال گذشته و برنامه چهارم توسعه کشور ، اقتصادمان شاهد بی برنامگی بود، گفت: جریانات ما فرآیندهایی را طی کردند که فاقد همسویی و همگرایی بود و مجموعه عوامل به جای هم‌افزایی به نظم گریزی مبدل شدند.

روحانی اضافه کرد: رشد پایین نرخ اقتصادی، افزایش نرخ تورم، بیکاری شدید، سطح پایین سرمایه گذاری و فاصله شدید بین صادرات و واردات از جمله مواردی بوده است که در سالهای اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه امروز با آمارهایی که مسئولان دولتی در ماههای اخیر اعلام کرده‌اند احساس دغدغه بیشتر و نگرانی‌های عمیق‌تری می‌کنیم ،گفت: با همه این حرفها اینها همه واقعیتهای ما نیست و این آینده محتوم ایران نیست و نباید بگذاریم این آینده ما محتوم ما باشد.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه هم تعلل در اجرای برنامه‌ها را شاهد بوده‌ایم و هم گاهی تشکیک در بدیهیات آن را، گفت: بی اعتنایی به تجربه و دوری از شایسته گزینی مشکلاتی را برای ما به وجود آورد اما هنوز فرصت جبران داریم. 5 سال گذشت اما 15 سال باقی است که می‌توانیم با توجه به مکاسب اقتصادی، شرایط داخلی، امکانات، فرصتها و تهدیدها یک استراتژی درست را برای ساختن آینده تهیه و تدوین کنیم.

روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه مرکز تحقیقات استراتژی مجمع تشخیص مصلحت نظام مدل اقتصادی‌ درستی را تدوین کرده و به ثمر رسانده که بسیار امیدبخش است گفت: در حقیقت استراتژی در این مدل مبتنی بر "تولید رقابتی دانش بنیان" است.

وی با بیان اینکه اگر مردم به صحنه بیایند و نه فقط دولت بلکه دولت و ملت در کنار یکدیگر دست به دست همدیگر دهند، می‌توانیم مسیر درست را انتخاب کنیم و استراتژی درستی را مدنظر قرار دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و اهدافی که قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله مشخص کرده، نیازمند مطالعات آینده پژوهی و تدوین برنامه های استراتژیک هستیم، گفت: علاوه بر اینها باید فرهنگ آینده نگری را در همه سطوح نهادینه کنیم و تفکر آینده اندیشی را در ذهن دانشجویان پی ریزی کنم که امیدواریم نتایج آن برای آینده‌ای ممکن و مطلوب برای ما رهنمون باشد.