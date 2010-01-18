تقدیر مرکز مقاومت بسیج قوه مقننه از مواضع لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه خطاب به رئیس مجلس آمده است: انقلاب با شکوه اسلامی ایران در طول سه دهه پر افتخار خود شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی بوده و با بهره‌گیری از نعمت عظمای ولایت همواره در کشاکش حوادث با سر انگشت اشاره ولی فقیه زمان که مستظهر به عنایت و هدایت الهی بوده و با سربلندی و اقتدار به حرکت پر شتاب و روبه کمال خود ادامه داده است.

اعضای بسیج قوه مقننه با بیان اینکه بی شک در این راستا حضور تاثیر گذار خواص و یاوران فداکار و آگاه نظام در راستای تدوین و تنویر اشارات رهبری در میان افکار عمومی جامعه همواره کارگشا و موثر بوده است، آورده اند: مواضع و بیانات جنابعالی در حوادث پس از عاشورای حسینی یکی از مصادیق این روشنگری و عملکرد به جای خواص ایمان و حق طلبی بوده که باعث دلگرمی و اطمینان قلبی امت وفادار به نظام به ولایت فقیه می‌باشد.

ما بسیجیان مرکز مقاومت قوه مقننه بر خود لازم می‌دانیم از اعلام مواضع بحق و به‌هنگام شما در برهه حساس زمانی و از موضع یکی از مهمترین ارکان نظام یعنی مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر به عمل آورده و ضمن آرزوی سلامت و توفیق خدمتگزاری برای شما، آمادگی خود را جهت ایفای نقش لازم و موثر بسیج در مجموعه قوه مقننه اعلام می‌داریم.

