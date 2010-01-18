223 میلیارد ریال صرف اجرای طرحهای کشاورزی گلستان شد

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر تعداد 106 طرح و پروژه عمرانی و تسهیلات بانکی سازمان جهادکشاورزی استان مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهد گرفت.



وی اظهار داشت: این پروژه ها در سطح 12 شهرستان مختلف به صورت برنامه ای شامل 32 پروژه عمرانی است که در بخشهای آب و خاک و تامین آب 19 پروژه، منابع طبیعی و آبخیزداری 11 پروژه و مرکز آموزش و اداره کل دامپزشکی هر کدام با یک پروژه و با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و ملی به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 74 پروژه تسهیلات بانکی که در زیربخش های تامین آب با 39 پروژه ، امور دام و طیور 23 پروژه، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با شش پروژه ، زراعت چهار پروژه و سازمان تعاون روستایی دو پروژه و با اعتباری بالغ بر 177 میلیارد ریال از محل طرح‌های زودبازده و اقتصادی استان به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته جعفری، این پروژه ها به صورت شهرستانی به ترتیب، گنبد با 25 پروژه، گرگان 14 پروژه، رامیان 12 پروژه، آق قلا 10 پروژه، علی آباد 10 پروژه ، کلاله 8 پروژه ، آزادشهر 8 پروژه ، بندرگز 6 پروژه ، مینودشت 4پروژه ، کردکوی 4 پروژه، ترکمن 3 پروژه و مراوه تپه 2 پروژه را به خود اختصاص داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: با افتتاح این طرحها و پروژه ها، چهار هزار و 616 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند و برای 350 نفر فرصت شغلی جدید در استان فراهم خواهد شد.