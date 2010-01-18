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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

اعزام گروه امدادی هلال احمر ایران به کشور زلزله زده هائیتی

اعزام گروه امدادی هلال احمر ایران به کشور زلزله زده هائیتی

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گروه امدادی را برای کمک به مردم زلزله زده هائیتی اعزام می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ارسال نخستین محموله امدادی این سازمان به هائیتی اولین گروه پزشکی و امدادی جمعیت نیز با هدف امدادرسانی به زلزله زدگان امروز به این کشور عزیمت می کنند.

این تیم متشکل از پنج پزشک، سه پرستار و 6 امدادگر مجهز به وسایل و تجهیزات پزشکی است که از طریق ونزوئلا وارد هائیتی خواهند شد.

از جمله اقدامات تیم پزشکی و امدادی جمعیت هلال احمر در هائیتی راه اندازی کلینیک سیار پزشکی و توزیع داروهای متناسب با بیماریهای منطقه است.

مدت حضور این تیم در هائیتی نیز یکماه پیش بینی شده که با ارزیابی شرایط منطقه زلزله زده بعد از یک هفته تیم دوم پزشکی و امدادی جمعیت هلال احمر نیز به این کشور اعزام خواهند شد.

کد مطلب 1019282

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