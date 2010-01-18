به گزارش خبرنگار مهر شصت و هفتمین دوره مراسم جوایز اتحادیه روزنامه نگاران خارجی لس آنجلس با اهدای دو جایزه مهم بهترین فیلم و بهترین کارگردانی به جیمز کامرون و فیلم پر فروشش یعنی "آواتار" باعث شده تا پایگاه اینترنتی نشریه معتبر ورایتی ،این جوایز را "عوام زده" بنامد.



این پایگاه در گزارش خود که ساعاتی پس از پایان مراسم منتشر شد،مراسم گلدن گلوب امسال را شبی خوب برای جریان عوام زده سینمای آمریکا و رویکرد کمدی‌های سبک هالیوودی دانست.در حالی که فیلم تجاری "آواتار" بر رقبای قدرتمندی چون "لعنتی‌های بی آبرو"،"بالا در آسمان"،"پرشس" و از همه مهم تر " جعبه رنج"پیشی گرفت ،گروهی از منتقدان و کارشناسان جدی سینمای آمریکا از این گزینش ابراز تعجب و ناامیدی کرده‌اند.



حتی خود جیمز کامرون پس از دریافت جایزه بهترین کارگردانی گفت:"صادقانه بگویم فکر می کردم این جایزه حق مسلم کاترین بیگلو برای فیلم "جعبه رنج" باشد.اما اشتباه نکنید از این که جایزه بهترین کارگردان را دریافت کرده‌ام بسیار مفتخرم."کامرون پیش تر یک بار دیگر برای کارگردانی فیلم "تایتانیک"برنده جایزه گلدن گلوب شده بود.



از آنجا که جوایز گلدن گلوب تاثیر به سزایی در نتیجه نهایی جوایز اسکار دارد،پیش بینی می‌شود جوایز اسکار امسال نیز به مانند سال گذشته که فیلم متوسط و تجاری "میلیونر زاغه نشین"جوایز گلدن گلوب و اسکار را درو کرد،به آثاری با کیفیت نه چندان بالا تعلق گرفته و فیلم‌هایی با ارزش‌های هنرمندانه نادیده گرفته شوند.