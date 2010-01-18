ارزش دلاری واردات در سال جاری 23 درصد کاهش داشته است

مسعود دشوارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر گفت: میزان صادرات از گمرک استان هرمزگان طی 9 ماهه سال جاری از نظر وزنی حدود15 میلیون 160 هزار تن و با ارزشی بیش از سه میلیارد و 799میلیون و 203 هزار دلار بود.

وی بیان کرد: مهمترین اقلام صادراتی شامل محصولات معدنی، آلومینیوم ساخته شده، مصنوعات مسی، پسته و مغز پسته، خرمای تازه و خشک، ماهی و میگو و فرآورده های شیلاتی، آهن آلات و فولاد که اغلب به کشورهای امارات متحده عربی، ایتالیا، چین، آلمان، هند و عمان صادر شده است.

دشوارگر خاطرنشان کرد: میزان واردات قطعی از طریق گمرکات استان طی این مدت حدود هشت میلیون و 853 هزار تن کالا با ارزش بالغ بر 14 میلیارد و286میلیون و 726 هزار دلار بود که مهمترین اقلام وارداتی به کشور عبارتند از روغن خوراکی، لوازم و ماشین آلات صنعتی، مکانیکی و راهسازی، لوازم برقی، مواد اولیه پلاستیک که اغلب از کشورهای امارات متحده عربی، چین، تایوان، آلمان، هند و کره وارد شده است.

به گفته وی، میزان صادرات 9ماهه سالجاری از نظر وزنی 47 درصد و از نظر ارزش دلاری 19 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد و میزان واردات نظر وزنی 20درصد و از نظر ارزش دلاری 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی اذعان داشت: میزان ثبت سفارشات کالا انجام شده طی این مدت تعداد 9 هزار و 54 فقره و به ارزش 626 میلیون دلار است.

دشوارگر تصریح کرد: واحد کارت بازرگانی این سازمان در 9 ماهه سال جاری 125 مورد صدور و 231 مورد تمدید کارت بازرگانی داشته است.