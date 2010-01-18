مظفری درباره حضوراین نمایش درجشنواره به‌خبرنگار مهر گفت : نمایش"اتللو" با اقتباسی از نمایشنامه ویلیام شکسپیر در بخش مرور تئاتر تهران در سال 88 در جشنواره بیست وهشتم تئاتر فجر حضور دارد.این نمایش آبانماه امسال در سالن شماره یک مجموعه ایرانشهر به صحنه رفته بود.

وی افزود: این نمایش به همان صورت که در اجرای عموم به صحنه‌ رفت اجرا می‌شود، دکور وبازیگران نیز تغییری نمی‌کنند. ولی متأسفانه پای رها نورمحمدی بازیگر نقش "امیلیا" شکسته‌است وایشان با پای آسیب دیده در اجرای‌ جشنواره به روی صحنه‌ می‌روند.

کارگردان "بیتوس بیچاره" گفت: تلاش کردیم که این نمایش درجشنواره دواجرایی باشد ولی نمایشهایی که قرار است در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهربه صحنه بروند فقط می‌توانند یک اجرا داشته باشند.از زیرنویس و ویدئو پروجکشن نیز استفاده نمی‌کنیم ، همچنین طرح آماده‌ای برای اجرا دارم که بعد از جشنواره راجع به آن تصمیم می‌گیرم.

اصغر همت، کمال‌الدین شفیعی، مینا خسروانی، وحید نفر، رها نورمحمدی، کوروش اسدالهی، محمدعلی نوروش، محمد کرمانی‌نسب،‌ ملیکا رزی و جواد اعرابی گروه بازیگری این نمایش را تشکیل می‌دهند. حمید مظفری سال 85 به عنوان بازیگر در نمایش "نوای اسرارآمیز" به کارگردانی سهراب سلیمی به ایفای نقش پرداخت و جایزه اول بازیگری جشن انجمن بازیگران خانه سینما در آن سال را از آن خود کرد.