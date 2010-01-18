  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

سومین المپیاد ایرانیان /

مسابقات قایقرانی به میزبانی انزلی و تهران برگزار می شود

مسابقات قایقرانی به میزبانی انزلی و تهران برگزار می شود

رقابتهای قایقرانی المپیاد ایرانیان بهمن ماه سال جاری در سه رشته روئینگ، کاناپولو و آبهای آرام زنان و مردان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابتهای قایقرانی المپیاد ایرانیان در رده سنی جوانان از پنجم تا یازدهم بهمن ماه در دو بخش زنان و مردان و در سه رشته ورزشی در شهرهای تهران وبندرانزلی برگزار می شود. برنامه این رقابتها بدین ترتیب است:

رقابتهای آبهای آرام زنان و مردان(کانو کانادایی و کایاک) هفتم تا نهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای کاناپولو بانوان  ششم تا نهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای کاناپولو مردان نهم تا دوازدهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای روئینگ بانوان نهم تا یازدهم بهمن ماه - تهران

رقابتهای روئینگ مردان پنجم تا هفتم بهمن ماه- بندرانزلی

کد مطلب 1019292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها