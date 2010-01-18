مسابقات قایقرانی به میزبانی انزلی و تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابتهای قایقرانی المپیاد ایرانیان در رده سنی جوانان از پنجم تا یازدهم بهمن ماه در دو بخش زنان و مردان و در سه رشته ورزشی در شهرهای تهران وبندرانزلی برگزار می شود. برنامه این رقابتها بدین ترتیب است:

رقابتهای آبهای آرام زنان و مردان(کانو کانادایی و کایاک) هفتم تا نهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای کاناپولو بانوان ششم تا نهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای کاناپولو مردان نهم تا دوازدهم بهمن ماه- تهران

رقابتهای روئینگ بانوان نهم تا یازدهم بهمن ماه - تهران

رقابتهای روئینگ مردان پنجم تا هفتم بهمن ماه- بندرانزلی