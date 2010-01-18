فیلم مستندی درباره سیکها خشم این گروه دینی در بریتانیا را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندین اکسپرس، بسیاری از اعضای جامعه سیک در بریتانیا این مستند را محکوم کردند، این مستند با عنوان " 1984 : یک داستان سیک" ساخته شده و سیکها آن را تنها وسیله ای برای خدشه دار کردن چهره رهبر خود می دانند که در عملیات ستاره آبی به دستور ایندیرا گاندی نخست وزیر وقت هندوستان و با هجوم ارتش به معبد طلایی کشته شد.

دکتر سانهو سینگ رئیس شورای معابد سیک در بریتانیا گفت: بسیاری از افرادی که این فیلم را تماشا کرده اند از اینکه رهبر فقید سیکها با ظاهری افراط گرا به تصویر کشیده شده خشمگین شده اند.

وی با اشاره به اینکه پس از یازدهم سپتامبر سیکها به شدت در جوامع غربی مورد انتقاد قرار گرفتند از ارائه تصویر رهبر فقید سیکها به عنوان یک افراط گرا انتقاد و از ارائه تصاویر به گونه ای که هیچ تنشی میان هندوها و سیکها وجود ندارد ابراز نارضایتی کرد و گفت: سیکها هنوز هم احساس می کنند هندوها مسئول کشتارهای 1984 هستند و هرگز در مقابل عدالت قرار نگرفته اند.

