دور جدید تحرکات دیپلماتیک حریری / سفر به امارات، فرانسه و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سفر دوره ای "سعد الحریری" از امارات و فرانسه آغاز می شود؛ وی 26 ژانویه (6 بهمن) نیز با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر در قاهره دیدار می کند.

این نخستین سفر حریری پس از تشکیل دولت لبنان در نوامبر 2009 (آذرماه) به مصر است که در آن تحولات اخیر لبنان، مسئله فلسطین و روابط دو جانبه میان بیروت و قاهره بررسی می شود.

آخرین دیدار حریری از مصر در 22 ژوئن 2009 (یکم تیرماه) بوده است.

بر این اساس، نخست وزیر لبنان پیش از مصر، به امارات و فرانسه نیز سفر کرده و با سران این کشورها دیدار می کند.

سعد حریری در نخستین سفر دوره ای خود پس از تصدی نخست وزیری لبنان در 11 دسامبر 2009(20 آذر) به عربستان (از حامیان سرسخت جریان غربگرای 14 مارس که حریری از رهبران ارشد این جریان است) و در ادامه به سوریه(که بارها پیش از نخست وزیری، مقامهای آن را به دست داشتن در ترور پدرش متهم می کرد) و همچنین به اردن و ترکیه سفر کرده و با سران این کشورها دیدار کرده بود.