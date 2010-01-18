به گزارش خبرنگار مهر، وی که یکی از 9 کاندیدای ریاست فدراسیون تنیس است، یادآور شد: البته تاییدیه صلاحیت دیگر کاندیداها نیز اعلام نشده است. انتظار داریم زودتر فدراسیون و سازمان تربیت بدنی زودتر در این زمینه اقدام کند.

ایوبی همچنین به ظهارات اخیر سرپرست فعلی فدراسیون تنیس (مجید شایسته) مبنی بر اینکه وی اعتقاد دارد شرایط برای همه کاندیداها مساوی است ضمن اینکه به صرف 2 دوره برگزاری رقابت های فیوچرز در زمان تصدی خود بر ریاست کیش، خود را کارشناس و آشنا به مسائل تنیس معرفی کرده، گفت: این منطقی نیست. حتما اگر من هم مدیر عامل کیش بودم می‎گفتم از همه به مسائل دریایی و آبی آشنا ترم چون در کیش آب و دریاست! من متعجبم از این اظهار نظر غیر کارشناسی. درست نیست به خاطر اینکه من پیش از این مسابقات تنیس زیادی دیده‎ام یا در گذشته غیر مستقیم با فدراسیون همکاری داشته‏‎‎م مدعی شوم با تنیس بیگانه نیستم.

وی ادامه داد: فدراسیون تنیس امکاناتی ندارد که سو استفاده شود. بلکه نحوه انتخاب و چینش ترکیب اعضای مجمع و تماس‎های گرفته شده و یا وسایل ارسالی به برخی نمایندگان استانی شائبه تخلف و استفاده را متصور می‏کند.

وی با انتقاد از اینکه ممکن است به هر دلیل نامعلومی رد صلاحیت شود گفت : من ناچارم تخلفاتی را که در چندین جایگاه مهم و صاحب رای صورت گرفته و اخیرا رسانه‏ای نیز شده را به مراجع ذیصلاح متذکر شوم. مثلا نفرات به حق و شایسته‎ای برای نمایندگان بازیکنان، داوران، مربیان و از همه مهمتر باشگاه‎ها انتخاب نشده‎اند که کاملا تخلف است و احساس خطر می‎شود.

کاندیدای ریاست فدراسیون تنیس با ابراز اینکه اخبار واصله و شنیده‎ها از سازمان تربیت بدنی و نوع فعالیت‎های انتخاباتی برخی کاندیداها خوشایند و سالم به نظر نمی‎رسد، گفت: امیدوارم مراجع رسیدگی، ریاست سازمان، حراست و از همه مهمتر سازمان بازرسی کل کشور با نظارت دقیق‎تر حواشی این مجمع و سایر مجامع مشابهی را که سرپرست دو شغله مثل شایسته و یا کاندیدا بازنشسته مثل خزایی و منتقمی دارد را کنترل و بررسی نماید تا مثل مجمع اسکیت، جودو و کاراته پر حرف و حدیث نشود.

ایوبی با بیان اینکه امیدوار است بهترین گزینه بر مسند تنیس بنشیند اظهار داشت : اخبار تازه و شایعات حکایت از این دارد که بواسطه دوستی‎های گذشته سرپرست فعلی با خیال آسوده تری تدارک میزبانی مجمع چهارشنبه را می‎بیند و حتی شایعه شده برخی دوستان و حامیان شایسته در سازمان تربیت بدنی با منصرف کردن منتقمی و اعلام کناره‎گیری‎اش قصد دارند راه را برای شایسته هموار‎تر کنند. امیدوارم منتقمی با دریافت پیشنهاد دیگری از سازمان اعلام کناره‎گیری نکند! همچنین شنیده‎های بسیار دیگری مبنی بر تبانی و تخلفات دیگری به گوش می رسد که چون هنوز مدارک محکمه پسند و کافی نیست از ارایه آنها خودداری می‎کنم.

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون تنیس روز چهارشنبه 30 دی ماه با رقابت 9 نامزد در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. درانتخابات این فدراسیون 9 نامزد شامل؛ مجید شایسته، دادگر، منتقمی، بی بی صدیقه ، حسنی ، مهرشاد پورسعید اصفهانی، حسن ایوبی و فرنامی با یکدیگر برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع رقابت خواهند کرد.

در حال حاضرمجید شایسته سرپرستی فدراسیون تنیس را برعهده دارد. وی حدود 6 ماه پیش جانشین علیرضا خروشی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون تنیس آسیا شد.