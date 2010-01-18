رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم دکتر محمدعلی محققی، دکتر احمد جنیدی جعفری به سمت ریاست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد. وی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و همدان حضور داشته است.

پیش از این دکتر غلامرضا حسن زاده ریاست این مرکز را بر عهده داشت. وی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت مسئولیت پس از تغییرات ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آذر ماه 1379 تشکیل شد و کلیه ادارات کل زیر مجموعه معاونت دانشجویی، فرهنگی سابق (به غیر از اداره کل امور فرهنگی) در مجموعه مرکز امور دانشجویی قرار گرفت.

اداره تحقیقات و برنامه ریزی، اداره بورسها، دانشجویان و دانش آموختگان خارج، اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور، اداره اعزام، اداره تعهدات و تسهیلات، اداره بورس خارج، اداره بورس داخل، امور مالی و ذیحسابی بورسیه ها، اداره آزمون ، اداره دانشجویان داخل، اداره خدمات آموزشی، اداره امور دانشجویان غیرایرانی و اداره دانش آموختگان از ادارات زیرمجموعه این مرکز است.