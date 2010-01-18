داریوش بابائیان تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی این فیلم به تازگی به پایان رسیده است و هم اکنون در مرحله تبدیل به نسخه 35 میلیمتری قرار دارد. کارهای فنی "راز دشت تاران" در استودیو شکوفا فیلم و کار تبدیل در تلویزیون انجام می‌شود.

ساخت موسیقی این فیلم را مهدی نادی صفایی و صداگذاری آن را حامد رضی انجام می‌دهد. "راز دشت تاران" در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر روی پرده می‌رود.

ترانه علیدوستی، ارژنگ امیرفضلی، رضا شفیعی‌جم و سارا روستاپور تاکنون جلوی دوربین رفته‌اند، این فیلم در گونه کودک و نوجوان در قالب انیمیشن و رئال تولید می‌شود، فصل‌های مربوط به انیمیشن با یک گروه 60 نفری ساخته شده، نویسنده فیلمنامه این فیلم محمد لطف‌علی است.

این فیلم در بخش مسابقه فیلم‌های اول و دوم بیست و هشتمین جشنواره فجر حضور دارد.