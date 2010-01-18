تیم کشتی نفت تهران فینالیست جام ولایت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این دیدار پیش از ظهر دوشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد، دو تیم صنایع معادن همدان و نفت تهران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی 1 بر صفر برابر محمد سلطانی، 60 کیلوگرم مراد محمدی 3 بر صفر برابر بیژن چنگیزی فر و در وزن 66 کیلوگرم سعید داداش پور از نفت تهران با نتیجه 6 بر صفر حریف خود سعید صالحی را شکست دادند.

در وزن 74 کیلوگرم، صادق گودرزی از نفت تهران با نتیجه 2 بر صفر برابر مراد گایداروف، وزن 84 کیلوگرم، وزن 84 کیلوگرم، جمال میرزایی از تیم همدان برابر احسان لشکری یک بر صفر و در وزن 96 کیلوگرم نیز حاجی مراد گاتسالوف با کسب نتیجه 1 بر صفر بر عرفان امیری از تیم همدان پیروز شد.

در وزن 120 کیلوگرم نیز که بین بالاماخوف از تیم نفت تهران و سعید ابراهیمی از تیم صنایع و معادن گلستان برگزار شد، به دلیل آسیب دیدگی ابراهیمی، ماخوف به عنوان برنده این دیدار معرفی شد.

تیم کشتی نفت تهران با این پیروزی شامگاه دوشنبه در دیدار فینال به مصاف تیم گاز مازندران می رود و تیمهای رشد دانه گرگان و صنایع و معادن همدان نیز در دیدار رده بندی رقابت می کنند.

ترکیب تیم همدان شامل 55 کیلوگرم، محمد سلطانی و همت کریمی‌زاد، 60 کیلوگرم، بیژن چنگیزی‌فر و همت کریمی‌زاد، 66 کیلوگرم، سیاوش گودرزی و سعید صالحی، 74 کیلوگرم، مراد گایداروف و پیمان محمدی، 84 کیلوگرم، جمال میرزایی و حمید کمروند، 96 کیلوگرم، عرفان امیری و سعید امیری،120 کیلوگرم، سعید ابراهیمی و حمید سیفی است.

نفت تهران، 55 کیلوگرم حسن رحیمی و فرزان بهرامی، 60 کیلوگرم مراد محمدی و مسعود اسماعیل‌پور، 66 کیلوگرم سعید داداش‌پور و مصطفی حسین‌خانی، 74 کیلوگرم صادق گودرزی و سعید ریاحی، 84 کیلوگرم احسان لشکری و علیرضا گودرزی، 96 کیلوگرم حاجی مراد گاتسالوف و جعفر دلیری و 120 کیلوگرم بلال ماخوف و محمدرضا آذرشکیب.