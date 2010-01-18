ایران از نظر سواد الکترونیک شهروندان جایگاه شایسته ای در جهان ندارد

محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طبق آماری که گرفته شده، ایران رتبه خوبی در جهان در زمینه میزان سواد الکترونیک شهروندان خود ندارد و بسیاری از این شهروندان از نظر سواد الکترونیک بسیار ضعیف هستند.

وی عنوان کرد: طبق یک بررسی، سواد الکترونیک در کشور ما زیر 10 درصد است و درصد کمی از افراد که عمده آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، از نظر میزان سواد الکترونیک در جایگاه بهتری قرار دارند.

کرمی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که همه اعم از پیر و جوان و مرد و جوان با هر میزان سواد بتوانند در دوره های شهروندن الکترونیک شرکت کنند زیرا این امر به نفع جامعه است و موجب پیشرفت اجتماعی می شود.

دبیر اجرایی ستاد آموزشهای نوین شهروندی مرکز آفرینی دانشگاه تهران بیان کرد: اگر در جامعه ای خدمات به صورت الکترونیک ارائه شود اما افراد برای بهره مندی از این خدمات، سواد الکترونیک نداشته باشند، عملا نتیجه چندان مثبتی حاصل نخواهد شد.

آموزشهای شهروند الکترونیک باید عملی باشد تا روی حافظه بلندمدت انسان ذخیره شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: البته لازم است آموزشها در این زمینه عملی شود تا روی حافظه بلندمدت انسان ذخیره شود و همواره در ذهن بماند.

کرمی یادآور شد: جامعه مطلوب به موازات داشتن سایر فاکتورها نیازمند شهروندان الکترونیک است که بتوانند از خدمات الکترونیک استفاده کنند.

وی افزود: دوره های شهروند الکترونیک در کشور با هدف ارتقای سواد الکترونیک شهروندان آغاز شده که امیدواریم نتایج مطلوب را به دنبال داشته باشد.

وقت و انرژی شهروندان الکترونیک کمتر هدر می رود

کرمی عنوان کرد: شهروندان الکترونیکی می توانند به نحو مطلوب تری از خدمات الکترونیک استفاده کنند و وقت و انرژی آنها کمتر هدر می رود.

وی یادآور شد: آشنایی با دوره های بانکداری الکترونیک از مهمترین ضرورتهاست زیرا باعث می شود شهروندان در اسرع وقت، نیازهای بانکی خود را تامین کنند و مجبور نباشند ساعتها در صفهای بانکی و خودپردازها منتظر بمانند.