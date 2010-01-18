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۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

به دلیل مشکلات مالی/

تیم ملی فوتسال بلژیک دعوت کمیته فوتسال ایران را نپذیرفت

تیم ملی فوتسال بلژیک دعوت کمیته فوتسال ایران را نپذیرفت

مسئولان فدراسیون فوتبال بلژیک دعوت کمیته فوتسال کشورمان از تیم ملی این کشور برای سفر به تهران را نپذیرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر تیم ملی فوتسال کشورمان به بلژیک، پیشنهاد سفر تیم ملی فوتسال این کشور به تهران مطرح شد. مسئولان کمیته فوتسال در نظر داشتند طی ماه مه 2010 میزبان تیم ملی فوتسال بلژیک باشند که کمیته فوتسال این کشور دعوت فدراسیون ایران را نپذیرفت.

ظاهرا مشکلات مالی باعث شده تا مسئولان تیم ملی فوتسال بلژیک دعوت تیم ملی کشورمان را نپذیرند و از سفر به تهران خودداری کنند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال بلژیک ابتدا به نتیجه تساوی 4 بر4 رضایت داد و سپس با نتیجه 5 برصفر به پیروزی رسید.

کد مطلب 1019303

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