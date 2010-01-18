ابهام در پرداخت یارانه نقدی/ کلیه ایرانیان یا فقط 47.6 میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم بندی کند، گفته است : در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می شود ، حدود 30 میلیون نفر ، در خوشه دوم دهکهای پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم دهکهای هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته اند.

مدد تاکید کرده است: ‌یارانه ها فقط به خوشه اول و دوم پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک ، کمتر از 473 هزار تومان است، افزوده است : خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش نفره ای که بیش از 788 هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سه قرار می گیرد، ضمن اینکه در خوشه یک ، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یک میلیون و 303 هزار و سه ریال است.

به گفته وی، نمودار هزینه درآمد خانوار نشان می دهد ، درآمد دهکهای هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.

این در حالی است که بررسی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پس از تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرده، چیز دیگری را به اثبات می‌رساند.

در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به "کلیه خانوارهای کشور" به سرپرست خانوار پرداخت شود.

البته باید اشاره کرد که دولت در لایحه اولیه ارسالی به مجلس شورای اسلامی برای هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت یارانه نقدی به هفت دهک درآمدی را پیشنهاد کرده بود که در نهایت نمایندگان پس از بررسی سناریوهای مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی به دو و پنج دهک، سرانجام با پرداخت یارانه به کلیه خانوارهای ایرانی موافقت کردند.

حل باید به انتظار آینده نشست و دید سرانجام مسئولان دولتی آیا پاسخی برای رفع ابهام این موضوع دارند.

به گزارش مهر، 61 میلیون و 107 هزار و796 نفر در طرح اولیه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار ثبت نام کرده اند که 41 میلیون نفر از این تعداد ، شهری و 19 میلیون و 700 هزار نفر روستایی هستند.