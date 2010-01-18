۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۰

همایش "علوم اجتماعی در آسیا" برگزار می‌شود

همایش "علوم اجتماعی در آسیا" خردادماه سال آینده در اوزاکای ژاپن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی علوم اجتماعی در آسیا و پیشرفتها و مطالعات جدید در این حوزه برگزار می‌شود.

در این همایش جمعی از کارشناسان و اندیشمندان صاحبنظر از سراسر دنیا به بررسی موضوعات مختلف علوم اجتماعی با تأکید بر منطقه آسیا خواهند پرداخت.

یکی از موضوعات مورد توجه این همایش مسائل و موضوعات مطرح در توسعه پایدار است. مسائل زیست محیطی و اقلیمی از موضوعات مورد توجه در بحث توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مسئله و موضوع بحران انرژی موضوع دیگری است که در توسعه پایدار کشورها مورد نظر و توجه است که در این همایش بدان پرداخته می‌شود.

گرسنگی، فقر، مراقبتهای بهداشتی و دسترسی آزاد به بازار بخشی مهم از هر پارادایم مربوط به توسعه آزاد باید تلقی شود.

