به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی علوم اجتماعی در آسیا و پیشرفتها و مطالعات جدید در این حوزه برگزار می‌شود.

در این همایش جمعی از کارشناسان و اندیشمندان صاحبنظر از سراسر دنیا به بررسی موضوعات مختلف علوم اجتماعی با تأکید بر منطقه آسیا خواهند پرداخت.

یکی از موضوعات مورد توجه این همایش مسائل و موضوعات مطرح در توسعه پایدار است. مسائل زیست محیطی و اقلیمی از موضوعات مورد توجه در بحث توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مسئله و موضوع بحران انرژی موضوع دیگری است که در توسعه پایدار کشورها مورد نظر و توجه است که در این همایش بدان پرداخته می‌شود.

گرسنگی، فقر، مراقبتهای بهداشتی و دسترسی آزاد به بازار بخشی مهم از هر پارادایم مربوط به توسعه آزاد باید تلقی شود.