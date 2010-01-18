قطعات پیچیده با استفاده از الیاف توخالی EVA تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان گروه پلیمر بخش شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس طی پژوهشی موفق به تولید این قطعات شدند. اتیلن وینیل استات "EVA" کوپلیمری تصادفی، شامل واحدهای تکراری اتیلن استات است که در برابر هوازدگی و لوزون مقاوم است و خصوصیات الکتریکی عالی دارد. علاوه بر این EVA پلیمری ارزان با خصوصیات زیست سازگاری مناسب است که به طور وسیعی در زمینه های مختلف صنعتی، پزشکی و غذایی استفاده می شود.

فاطمه خودکار مجری این طرح پژوهشی با اعلام این خبر افزود: برای بهبود استحکام مکانیکی، مقاومت حرارتی و نیز تثبیت تغییر شکل اعمال شده، ایجاد اتصالات عرضی روشی مناسب است. روش شیمیایی و پرتوهای پر انرژی " اشعه گاما یا پرتوی الکترونی" برای ایجاد اتصالات عرضی در EVA به کار می رود.

وی با اشاره به مشکلات روش شیمیایی اظهار داشت: روش شیمیایی مشکلاتی نظیر زمان طولانی و شرایط فرآیندی پیچیده برای واکنش های ایجاد اتصالات عرضی دارد و با توجه به این نکته که تابش یونیزه کننده بهترین روش برای ضدعفونی کردن وسایل پزشکی و موادغذایی است، در این پژوهش از روش پرتودهی گاما استفاده شد.

مجری این طرح پژوهشی یادآور شد: پس از ساخت الیاف توخالی به وسیله کواکسترودر و پرتودهی آن، آزمون هایی نظیر تعیین میزان ژل، اندازه گیری چگالی، کشش، FTIR، SEM و آزمون دینامیکی- مکانیکی، برای بررسی اثرات پرتودهی انجام شد.این اثرات با توجه به درصد وینیل استات، دز و محیط تابش تحلیل شد.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس در خصوص نتایج این طرح پژوهشی گفت: نتایج حاکی از آن است که پرتودهی، موجب افزایش استحکام کششی و کاهش ازدیاد طول می شود. بنابراین با توجه به تثبیت شکل اعمال شده و بهبود خواص مکانیکی در اثر تابش و همچنین زیست سازگار بودن EVA از آن می توان در کاربردهای پزشکی نظیر "استنت حالب" استفاده کرد.