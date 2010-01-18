ارسال 300 اثر به جشنواره مذهبی ابن حسام خوسفی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حبیبی صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره شعر مذهبی ابن ‌حسام خوسفی با بیان اینکه 300 اثر از 75 شاعر خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان و یزد به این جشنواره ارسال شده است، افزود: پس از انجام داوری سه شاعر در حوزه اشعار مذهبی و سه شاعر با موضوعات آزاد انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه 80 درصد آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره قابل چاپ است، عنوان کرد: پس از برگزاری این جشنواره آثار منتخبانی که دارای امتیاز علمی و محتوایی باشد به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

حبیبی این جشنواره را فتح بابی برای برگزاری جشنواره ‌های ملی و بین ‌المللی در سال های آینده دانست و با انتقاد از عدم وجود دیوان اشعار ابن حسام در بازار از مسئولان اداره اوقاف که یکبار نسبت به چاپ آن اقدام کرده بودند، خواستار تجدید چاپ این دیوان شد.

وی از تاسیس بنیاد فرهنگی ادبی ابن حسام جهت ساماندهی این جشنواره مذهبی خبر داد و گفت: هم اکنون اساسنامه این بنیاد تدوین شده و در مرحله اخذ مجوز قرار دارد.

به گفته وی این بنیاد دارای هیئت امنایی متشکل از شخصیت ‌های حقیقی و حقوقی است که شامل امام جمعه بیرجند، استاندار خراسان جنوبی، یکی از شعرای پیشکسوت، یکی از اساتید دانشگاه، بخشدار خوسف و مدیر حوزه هنری استان است و یکی از اهداف شکل ‌گیری این بنیاد معرفی هرچه بیشتر این شاعر نام‌ آشنای استان است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: طرح تاسیس این بنیاد جزو پیشنهادات سفر آتی رئیس جمهور است و ما امیدواریم بودجه ‌ای از محل سفرهای استانی برای این طرح در نظر گرفته شود.

امام جمعه بیرجند نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه والای ابن حسام در شعر و ادبیات مذهبی ایران زمین، گفت: تجلی حماسه مذهبی در اشعار ابن حسام است همانطور که اشعار فردوسی تجلی حماسه ملی این سرزمین است و برخلاف عقیده بعضی افراد اشعار این دو شاعر بزرگ مکمل هم هستند وهیچ تقابلی با هم ندارد.

حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی از مسئولان ذیربط خواست که دیوان اشعار او را در مجلد نفیسی چاپ کنند تا در اختیار مردم قرار بگیرد و زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنها با این شخصیت و قله ادب این سرزمین فراهم شود.