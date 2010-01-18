به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از عملکرد مدیران شهرداری مشهد افزود: نیمی از مدیران حوزه شهرداری مشهد بدن هماهنگی اقدام می کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از مدیران حوزه شهری اظهار داشت: ما در مقابل این ضعفهای موجود ساکت نخواهیم نشست زیرا در مقابل مردمی که به ما رای داده اند مدیون هستیم.

خواجی افزود: در این رابطه تاکنون تذکرات بسیاری داده شد که متاسفانه در این رابطه از سوی مدیران حوزه شهری ترتیب اثر داده نشد بنابراین این موضوع رسانه ای شده و در صورت ادامه این موارد شورای شهر به دور از هرگونه تعارف، تحقیق و تفحص خود را در رابطه با عملکرد این مدیران آغاز می کند.

وی با اشاره به اینکه شهردار مشهد در مقابل عملکردهای ضعیف برخی از مدیران شهرداری باید عکس العمل مناسب از خود نشان دهد، افزود: اگر شهرداری نمی تواند در مقابل این ضعفها بایستد و حریف مدیران ضعیف خود نمی شود این را به شورای شهر ابلاغ کند زیرا شورای شهر مشهد پیش از این صبر نخواهد کرد.

وی با اشاره به مدیریت ضعیف سازمان تربیت بدنی مشهد اظهار داشت: متاسفانه وضعیت تربیت بدنی شهر مشهد شایسته این کلانشهر مذهبی نیست و باید در این راستا چاره ای اندیشیده شود.