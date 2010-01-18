صادرات غیر نفتی ایران به قاره آفریقا 14 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی مدیر کل دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به طوری که در 9 ماه امسال 228 میلیون و 627 هزار دلار از جمهوری اسلامی ایران به قاره آفریقا کالاهای غیر نفتی صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 200 میلیون و 899 هزار دلار بوده است.

وی اظهار داشت: میان صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به قاره آفریقا در مدت یاد شده نیز از نظر وزنی 40 درصد رشد داشته است.

حسینی میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ایران در 9 ماهه امسال را از نظر وزنی حدود 495 هزار تن ذکر کرد و گفت: این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل 352 هزار تن بوده است.

وی با بیان اینکه قاره آفریقا از قابلیت‌های ویژه‌ای برای فروش محصولات ایرانی برخوردار است و به همین لحاظ در سال‌های اخیر بدان توجعه بیشتری شده، گفت: علاوه بر این سیاست دولت برای توسعه روابط با قاره آفریقا و همسوسازی روابط سیاسی و اقتصادی، از دیگر دلایل این جهش صادراتی به شمار می‌رود.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران عمده‌ترین شرکای صادراتی ایران در قاره آفریقا را آفریقای جنوبی، مغرب، سوان، نیجریه، لیبی، مصر، ساحل عاج، کنیا و الجزایر عنوان کرد.

وی در خصوص عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران به این قاره اظهار داشت: اقلامی چون قیر نفت، کفپوش، گلیم، مصالح ساختمانی، روغن‌های صنعتی و معدنی، وازلین، خمیرهای غذایی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، وسایل نقلیه، کاشی و سرامیک از مهمترین کالاهای صادراتی ایران به این قاره است.

قاره آفریقا با وسعت 30 میلیون کیلومتر مربع و 950 میلیون نفر جمعیت متشکل از 54 کشور است که از این تعداد 27 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که 70 درصد از منابع زیرزمینی و معدنی دنیا را دارست.